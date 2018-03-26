living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هوس ضرب الزوجات لأزواجهن يشتعل في الجزائر

26
MARCH
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
صحيفة عاجل - تشهد الجزائر، ازدياد حالات تعرض الأزواج للضرب من قبل، زوجاتهم، حيث يحصل أكثر من 2000 رجل سنوياً، على شهادات من المستشفيات تُفيد بتعرضه للضرب من قبل زوجته.
 
وفي هذا الإطار أشار عبدالرحمن خير الدين، رئيس مصلحة الطب الشرعي بمستشفى بشير منتوري بالقبة، إلى أن المصلحة تمنح أكثر من 200 شهادة طبية لرجال تعرضوا للضرب من قبل زوجاتهم، خلال سنة واحدة.، وفق "الشروق الجزائرية".
 
وأضاف خير الدين، "الأمر يرتفع وطنياً إلى 2000 رجل في 9 مستشفيات جامعية تشهد مصالحها الشرعية، استقبال أكثر من 200 حالة سنوياً في كل مصلحة".
 
وتابع: " استقبلنا الأسبوع الماضي 3 رجال أُصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، جراء تعرضهم للاعتداء بالضرب من طرف الزوجة، لافتاً إلى أن أغلب الرجال الذين يأتون للمصلحة؛ للحصول على هذه الشهادات الطبية؛ لإثبات درجة الإصابة والتعنيف، لم يتعد على زواجهن العامين، وهم مرتبطون بنساء لديهن مستوى ثقافي ووظائف محترمة.
 
وذكر خير الدين، أحد قصص الأزواج المُعتدى عليهم، فقال، إن أول قضية تعلقت بطبيب يعمل بشركة خاصة لبيع الأدوية، يبلغ من العمر 40 سنة، تزوج منذ سنة ونصف، بمهندسة دولة، بعد أن ربطته بها علاقة غرامية لمدة 4 سنوات.
 
وأرجعت المحامية سعاد مهدية مقراني، معتمدة لدى مجلس الجزائر العاصمة، أن سيطرة النساء بشخصيتهن على الأزواج، وتعرضهن في نفس الوقت لحالات استفزازية من طرف رجالهن، صعّد حالة التوتر والتعنيف في الأسرة.
 
وأضافت، أن قضايا الخلع وإنصاف المرأة في قانون الأسرة الجديد، جعل الرجل يفكر في اتخاذ الحيطة والحذر عن طريق شهادة الطب الشرعي. 
 
وتابعت: " ضرب الزوجات لأزواجهن قضايا جديدة زحفت مؤخراً إلى المحاكم، موضحةً أن التعديل الجديد لقانون العقوبات ينص في مادته 266، على أن الاعتداء على الزوجة تعرض الزوج لعقوبة قد تصل إلى 3 سنوات حبساً نافذاً، والمؤبد في حالة الوفاة، لكن ضرب المرأة لزوجها يدخل في إطار الاعتداء بصفة عامة، لأن هذه الحالة شاذة في المجتمع الجزائري.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout