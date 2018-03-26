ابتزاز بالصور لفتاتين يطيح بشابين في الرياض

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صحيفة عاجل - نجحت شرطة الرياض، اليوم السبت، في الإطاحة بمتهم يمني بعد قذفه فتاةً عبر رسائل نصية وابتزازها وتهديدها بإرسال صورها وفضحها لدى أقاربها إن لم تَنْصَعْ له.

وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض إنه في إطار التعاون المشترك بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرطة المنطقة؛ ورد إلى مركز شرطة العزيزة بلاغ من فتاة تفيد بقيام شخص بقذفها عبر رسائل نصية وابتزازها وتهديدها بإرسال صورها وفضحها لدى أقاربها إن لم تنصع له.

وأضاف: "بعد التثبت من صحة البلاغ، تم اتخاذ الإجراءات البحثية اللازمة التي أسفرت عن تحديد هوية المتهم وضبطه في كمين محكم بعد محاولته الفرار (وافد يمني الجنسية في العقد الثالث من العمر)، وبحوزته الأجهزة المستخدمة".

من ناحية أخرى، تلقى مركز شرطة البطحاء بلاغًا من فتاة تفيد بقيام شخص بابتزازها وتهديدها بنشر صورها، فتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للقبض على المتهم (مواطن في العقد الرابع من العمر) وبحوزته الأجهزة المستخدمة.

وتم إيقاف المتهمَيْن وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة، حسب الاختصاص، لتطبيق نظامي الإجراءات الجزائية ومكافحة الجرائم المعلوماتية بحقهما.