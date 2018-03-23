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وزير الداخلية المصري يكشف عن مخطط إرهابي كبير ضد مصر مصدره قطر وتركيا

23
MARCH
2018
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كشف اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية المصري، عن رصد معلومات عن مخطط عدائي كبير لجماعة "الإخوان المسلمين" الإرهابية ارتكز على مجموعة من التحركات الإعلامية تهدف لتشويه صورة مصر.
 
وأضاف وزير الداخلية في حوار مع جريدة "الأهرام" المصرية، أن المخطط كان يضم بث الأخبار الكاذبة والشائعات المغرضة، وترويجها في أوساط الجماهير عبر مجموعة من المواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية الإخوانية، وتم الوقوف على وجود القيادة الخاصة باللجنة الإعلامية للمخطط في دولتي "تركيا وقطر"، وتولى رئاستها وتمويلها عدد من القيادات الهاربة للتنظيم الإرهابي بهاتين الدولتين.
 
وتحدث وزير الداخلية حول عدد من المحاور، من ضمنها، دور مواقع التواصل الاجتماعي في تجنيد العناصر الإرهابية، حيث تعد من أهم وسائل الاستقطاب للعناصر الشبابية لصالح التنظيمات الإرهابية، فضلا عن كونها الرافد الأساسي للتواصل بين العناصر المتطرفة، وهو ما يؤكد على ضرورة وجود تشريع دولي لاستخدام تلك الوسائل الإلكترونية لخطورتها على الأمن والاستقرار، مؤكدا أن الجماعة الإرهابية فقدت الظهير الشعبي بعد 30 يونيو.
 
المصدر: الأهرام
روسيا اليوم
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