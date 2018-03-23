الجزائر ترحل 27 ألف مهاجر إفريقي

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قال وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي إن بلاده رحلت 27 ألف مهاجر من منطقة إفريقيا جنوبي الصحراء، إلى بلدانهم منذ عام 2015، وإنها ستواصل الترحيل رغم انتقادات الجماعات الحقوقية.

وأضاف بدوي أمام البرلمان، أمس الخميس، أن السلطات الجزائرية كشفت عددا من الجماعات الضالعة في تهريب المهاجرين، محذرا من أن مثل تلك الشبكات لا تزال تعمل بنشاط.

ووجهت جماعات حقوقية مثل "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" انتقادات حادة لترحيل الجزائر للمهاجرين.

وقالت "هيومن رايتس" الشهر الماضي، إن الجزائر تلقي القبض على المهاجرين وترحلهم "بطريقة مهينة"، وتسلبهم الحق في النظر في قضاياهم كل على حدة.

والمهاجرون الأفارقة الباحثون عن فرص لتحسين أوضاعهم الاقتصادية، أو الفارون من الفقر والقمع والاضطرابات في بلادهم، يرون في الجزائر مقصدا في حد ذاتها، أو محطة عبور إلى غيرها.

وأغلب من يستقرون في الجزائر يفدون إليها من مالي أو النيجر أو بوركينا فاسو أو تشاد، ويجد كثير منهم فرص عمل في مواقع البناء.

ويسافر البعض عبر الجزائر إلى المغرب أو إلى ليبيا، التي لا تزال نقطة الانطلاق الأساسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا بحرا.

المصدر: رويترز