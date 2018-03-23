living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الجزائر ترحل 27 ألف مهاجر إفريقي

23
MARCH
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي إن بلاده رحلت 27 ألف مهاجر من منطقة إفريقيا جنوبي الصحراء، إلى بلدانهم منذ عام 2015، وإنها ستواصل الترحيل رغم انتقادات الجماعات الحقوقية.
 
وأضاف بدوي أمام البرلمان، أمس الخميس، أن السلطات الجزائرية كشفت عددا من الجماعات الضالعة في تهريب المهاجرين، محذرا من أن مثل تلك الشبكات لا تزال تعمل بنشاط. 
 
ووجهت جماعات حقوقية مثل "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" انتقادات حادة لترحيل الجزائر للمهاجرين.
 
وقالت "هيومن رايتس" الشهر الماضي، إن الجزائر تلقي القبض على المهاجرين وترحلهم "بطريقة مهينة"، وتسلبهم الحق في النظر في قضاياهم كل على حدة.
 
والمهاجرون الأفارقة الباحثون عن فرص لتحسين أوضاعهم الاقتصادية، أو الفارون من الفقر والقمع والاضطرابات في بلادهم، يرون في الجزائر مقصدا في حد ذاتها، أو محطة عبور إلى غيرها.
 
وأغلب من يستقرون في الجزائر يفدون إليها من مالي أو النيجر أو بوركينا فاسو أو تشاد، ويجد كثير منهم فرص عمل في مواقع البناء.
 
ويسافر البعض عبر الجزائر إلى المغرب أو إلى ليبيا، التي لا تزال نقطة الانطلاق الأساسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا بحرا.
 
المصدر: رويترز
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout