قتل والده عن طريق الخطأ بعدما حاول طعن شقيقه!

A + A -

حاول شاب بحريني، كان تحت تأثير مادة مخدرة، أن يطعن شقيقه عقب شجار نشب بينهما، ولكنّ الأمر أدى إلى طعن الوالد عن طريق الخطأ.

وقد أكد الشاب البالغ من العمر 31 سنة أنه لم يقصد قتل والده.

وقد روى تفاصيل الحادث، لافتاً الى أنه يوم الحادثة خرج من غرفته ليجد والده يلومه على تعاطيه المخدرات موجهاً له ألفاظًا غير مقبولة، كما إنه شقيقه حاول استفزازه.

ولفت الشاب الى أنه فقد السيطرة على نفسه، فدفع والده، عندها تدخل شقيقه للدفاع عن الأب، بينما قام هو برمي علبة فلفل من المطبخ على والده.

وعاد الشاب الى المطبخ حاملًا سكينين مهددًا شقيقه بهما، فاعترضه الوالد، وهذا ما أدى إلى اصابة الأخير بطعنة في صدره وأخرى في ظهره.

وتم نقل الوالد إلى المستشفى لكن الطعنات وصلت إلى الرئة وتسببت بنزيف حاد، ما أدى إلى وفاته.