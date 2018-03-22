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كشف مصدر أمني في غزة لـ"عربي21" أن قوة أمنية خاصة ألقت القبض صباح اليوم على مطلوب للأجهزة الأمنية في غزة ومتهم رئيس بتفجير موكب رئيس الوزراء رام الحمد الله في غزة قبل نحو أسبوع.

وقال المصدر إن المتهم أنس عبد المالك أبو خوصة جرى محاصرته بعد ورود معلومات عن اختبائه في أحد المنازل في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة، حيث دارت اشتباكات بين القوة الأمنية والمطلوب أصيب على إثرها عدد من قوات الأمن بجراح خطرة، وانتهت بإلقاء القبض عليه.

وكانت وزارة الداخلية بغزة نشرت الأربعاء صورة للمتهم الرئيسي بتفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله قبل أيام، ودعت المواطنين ممن يتعرف عليه إلى الإبلاغ عن مكان تواجده.

ونفذت قوات من الداخلية الأربعاء عمليات انتشار أمني مكثف في جميع محافظات القطاع، ونشرت حواجز على الطرقات بحثا عن المتهم المدعو أنس عبد المالك أبو خوصة.

وكان تفجير استهدف موكب رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمدالله، خلال دخوله قطاع غزة في الـ13 من الشهر الجاري، دون أن يحدث أي إصابات.

وكشفت سلطات غزة فيما بعد أن الأمر يتعلق بعبوة ناسفة مصنوعة من البلاستيك انفجرت خلال مرور الموكب، فيما لم تنفجر عبوة أخرى تبعد عنها 37 مترا.

وقال مصدر أمني في غزة قريب من التحقيق إنه من خلال شريحة الهاتف الخلوي الموجودة في العبوة غير المنفجرة، تم التوصل إلى طرف خيط عن الفاعل، بينما لم تتمكن الأجهزة الأمنية من الوصول إلى مالك الهاتف الخلوي الذي أجرى اتصالا هاتفيا مع هذه الشريحة".

وأفاد بأن شركتي الهاتف الخليوي الفلسطينيتين؛ "جوال" و"الوطنية موبايل"، سلمتا السلطة الفلسطينية "كشفا بأسماء مستخدمي أرقام صادرة عنهما ساعة وقوع التفجير"، مضيفا أن السلطة في الضفة الغربية "رفضت" التعاون مع الأجهزة الأمنية في القطاع، كما "رفضت تسليم كشوف الأسماء، ما أبقى المجرم حرا".