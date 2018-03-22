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مفاجأة جديدة في قضية الإعلامية المصرية "ريهام سعيد"

22
MARCH
2018
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أعلنت وسائل الإعلام المصرية عن مفاجأة جديدة في قضية الإعلامية المصرية "ريهام سعيد"، التي كانت متهمة في قضية خطف الأطفال والإتجار بالبشر.
 
وأكدت وسائل الإعلام المصرية أن محكمة جنايات الجيزة في مصر، قضت ببراءة الإعلامية ريهام سعيد، عقب الانتهاء من سماع مرافعات دفاع المتهمين الثمانية.
 
كما قضت المحكمة بحبس المتهمة الرابعة، معدة البرنامج، لمدة سنة واحدة، مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وحبس أحد المتهمين 15 سنة، وآخر 10 سنوات.
 
يذكر أن دفاع الإعلامية المصرية أكد انتفاء صلة موكلته بالواقعة بمقتضى نص المادة 95 من الدستور المصري.
 
وأوضح الدفاع أن الأوراق تثبت خلو موكلته من أي دليل يُفيد اشتراكها مع الخاطفين بأي صورة من صور الإشتراك، سواء بالإتفاق أو بالتحريض، أو بالمساعدة.
 
وأضاف أن دور مُقدمة برنامج "صبايا الخير"، هو المفاضلة بين الموضوعات التي تعرض عليها من قبل معدي البرامج، وذكر أنها طلبت إعداد موضوع عن خطف الأطفال ولم تكلف بالخطف، وشدد على أنها، ومع علمها بالموضوع، كان ردها: "بلغوا الشرطة".
 
المصدر: "مواقع مصرية"
روسيا اليوم
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