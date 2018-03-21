تعود للحياة بعد 30 عاماً على استخراج شهادة وفاتها.. هذه قصتها

A + A -

رائج - قصص كثيرة نقرأها من حين لآخر حول أشخاص فقدوا لأسباب غير معلومة ودون العثور على جثثهم أو أي دليل يرشد إلي وجودهم، وقصص أخرى حول أشخاص كانوا في طيّ النسيان ويفاجئنا القدر بعودتهم مرة أخرى إلى الحياة، مثل هذه السيدة المصرية التي تُدعى إيمان عبدالسلام، تعود للحياة بعد أن اختفت تماماً قبل نحو 30 عاماً، وتم استخراج شهادة وفاة لها!

عودة سيدة مصرية للحياة بعد 30 سنة غياب ra2ej 1 عودة سيدة مصرية للحياة بعد 30 سنة غياب في ثمانينات القرن الماضي هاجرت إيمان من مصر إلى لبنان، لتنقطع أخبارها، إذّ تقول إنها تعرضت لحادث سير بعد هجرتها، وأفقدها الحادث بصرها، وجميع أوراقها الشخصية.

وخلال مداخلة هاتفية مع إحدى المحطات التليفزيونية المصريّة أوضحت إيمان أن الجهات المسؤولة في لبنان أودعتها أحد مراكز الرعاية طوال السنوات الماضية، حتى بدأت تعمل بالمركز ذاته كراعية للنزلاء.

وجاءت الصدفة لتساعد إيمان على العودة لبلادها، حيث التقت إحدى الفتيات المصريات، وهي التي سهلت وصولها إلى السفارة المصرية بلبنان، لتسرع السفارة في ترتيبات عودتها لوطنها، عقب إنهاء جميع المديونات المالية عليها.