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ماذا قال محامي سيف القذافي عن ترشحه لانتخابات الرئاسة؟

20
MARCH
2018
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علق خالد الغويل، محامي سيف الإسلام القذافي، عن الأنباء التي ترددت حول عزم موكله خوض انتخابات الرئاسة في البلاد المقررة العام الجاري.
 
 
وقال الغويل، في تصريحات لمراسلة الأناضول، اليوم، إنه تم الإعلان عن هذه الخطوة بصفة رسمية، في مؤتمر صحفي بتونس، في وقت سابق اليوم الاثنين.
 
وأضاف الغويل أن المهم بالنسبة لسيف الإسلام القذافي هو "إنقاذ" ليبيا، وإعادتها إلى مكانتها على الساحة الدولية.
 
 
وأوضح أن نجل القذافي يترشح باسم "الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا"، التي يتزعمها، أملا في بناء "ليبيا جديدة"، من دون إقصاء وتهميش، ومن دون تدخلات خارجية.
 
وأضاف محامي نجل القذافي أن الأخير، الموجود في ليبيا، حر طليق، وبصدد إجراء لقاءات مع كل القبائل الليبية لبلورة رؤيته للتوافق.
 
وفيما يتعلق بالجهات التي ستراقب الانتخابات، أوضح أن الدعوة موجهة للأمم المتحدة، التي طالبت بهذه الانتخابات، والاتحاد الأفريقي، ودول الجوار، للمراقبة؛ حتى يتأكد الرأي العام الدولي من شفافية الانتخابات ونزاهتها.
 
ويشكك قانونيون ليبيون في إمكانية ترشح نجل القذافي، خاصة أنه يواجه اتهامات بـ"ارتكاب جرائم حرب" إبان الثورة ضد والده العام 2011، وسبق أن طلبت المحكمة الجنائية الدولية بتسليمه.
 
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت كتيبة أبو بكر الصديق في مدينة الزنتان، التابعة لقوات مجلس النواب في مدينة طبرق (شرقا) بقيادة خليفة حفتر، إخلاء سبيل سيف الإسلام، بموجب قانون عفو عام صدر عن مجلس النواب في طبرق.
 
وتواصل المفوضية الوطنية للانتخابات في ليبيا الإعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، سبتمبر/ أيلول المقبل، للخروج من نفق الفراغ الدستوري، وأزمة تعدد الشرعيات في البلاد. 
الأناضول
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