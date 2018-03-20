جريمة مروّعة قبل يوم واحد من عيد الأم.. عادَ من السفر وقتل والدته!

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قبل يوم واحد من عيد الأم، اتُهم شاب مصري بقتل والدته طعنًا بسكين لخلافات عائلية بينهما، اليوم الثلاثاء.

وتلقى اللواء أحمد عثمان مدير أمن المنوفية في مصر، إخطارًا من العميد سيد سلطان مدير البحث الجنائي، بتلقيه بلاغًا من مستشفى تلا المركزي بوصول "فردوس ح." (56 عامًا)، جُثة هامدة إثر إصابتها بطعنات متفرقة في الجسم.

وتبين أن وراء مقتلها نجلها "محمود ا." (35 عامًا)، كان يعمل في إيطاليا، وعاد من السفر مؤخرًا.

وألقي القبض على المتهم واعترف بارتكابه الواقعة لخلافات عائلية وتم ضبط السكين المستخدم في الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

(مصراوي)