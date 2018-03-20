موقع مصري: هذه تفاصيل اعتداء تركي آل الشيخ على مطربة

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لندن- عربي21 -كشف موقع مصري أن رئيس الهيئة العامة للرياضة، المستشار في الديوان الملكي، اعتدى على إحدى المطربات في القاهرة.

وبحسب موقع "التحرير الإخباري"، فإن "مصدرا أمنيا بمديرية أمن القاهرة قال إن المطربة آمال ماهر حررت محضرا، الاثنين، في قسم شرطة المعادي ضد آل الشيخ".

وقالت الموقع إن ماهر تتهم آل الشيخ، الذي عين مؤخرا رئيسا شرفيا للنادي الأهلي المصري، بالتعدي عليها بالضرب داخل منزلها.

وأضاف الموقع: "آل الشيخ اتصل معاتبا آمال ماهر على أسلوب حديثها السيئ تجاهه أمام الناس، وطلبت منه المطربة المصرية القدوم إلى منزلها لحل الإشكال".

وفي حال قبل قسم الشرطة شكوى آمال ماهر، فإن المسار القانوني للقضية ينقلها إلى النيابة العامة، التي من المفترض أن يمثل المشتكى عليه أمامها بالتنسيق مع سفارة بلده.

بدوره، التزم تركي آل الشيخ تجاه اتهامات آمال ماهر له.

يذكر أن هذه الأنباء تأتي بعد ازدياد الشائعات التي ربطت بين آل الشيخ وآمال ماهر، التي نفتها الأخيرة بشكل قطعي.