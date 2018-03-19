قوات مصرية في طريقها إلى السعودية.. لهذا السبب

A + A -

عربي 21 -

أعلن الجيش المصري، أن عناصر من قواته البرية والبحرية والجوية والقوات الخاصة، غادروا مصر متجهين إلى المملكة العربية السعودية.

وقال الجيش المصري في بيان له اليوم، إن القوات المسلحة المصرية ستشارك في التدريب المشترك «درع الخليج المشترك 1»، الذي سينفذ في المملكة العربية السعودية، بمشاركة عناصر من الأسلحة المشتركة البرية والبحرية والجوية والقوات الخاصة للقوات المسلحة في دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول الشقيقة والصديقة.

اقرأ أيضا: مناورات مصرية فرنسية في نسختها الثانية بالبحر الأحمر

وأضاف: "التدريب يهدف إلى تبادل الخبرات في مجالات تخطيط وتنظيم وتنفيذ الأنشطة التدريبية المختلفة، وصقل مهارات العناصر المشاركة وتنمية قدرتها على تنفيذ المهام التكتيكية النمطية وغير النمطية في مسارح العمليات المختلفة لتأمين الأهداف الحيوية وحماية الممرات الملاحية ومواجهة التهديدات المحتملة".

وأوضح أن التدريب يأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون العسكري وصولا إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي.