العبادي يطلق رواتب البيشمركة وموظفي إقليم كردستان

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لندن- عربي21 -

أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الاثنين، أن وزارة المالية الاتحادية أطلقت رواتب جميع موظفي إقليم كردستان ومن ضمنهم البيشمركة مع تأكيد استمرار التدقيق لضمان وصول الرواتب إلى مستحقيها.

جاء ذلك في بيان مقتصب صدر عن مكتبه اليوم الاثنين.

وفي حديث سابق، قال العبادي إن حكومته ليس لديها معلومات دقيقة بخصوص أعداد الموظفين "ونحن مستمرون بتقصي المعلومات حول هذه الأعداد".

يشار إلى أن وفدا مشتركا بين وزارة الصحة والتربية من إقليم كردستان اجتمع مع وزارة التخطيط العراقية للتدقيق بقوائم الموظفين بغية إرسال رواتبهم.