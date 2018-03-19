living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الفلبين تشترط على الكويت تسليم قاتلي الخادمة التي عثر على جثتها في ثلاجة!

19
MARCH
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اشترطت الفلبين لرفع حظر إرسال مواطناتها العاملات في الخدمة المنزلية إلى الكويت، أن تسلم السلطات الكويتية المشتبه بهما في قضية مقتل خادمة عثر على جثتها في "فريزر" ثلاجة.
 
يأتي هذا التطور بعد يومين من توقيع مسودة اتفاق بين الكويت والفلبين بشأن حماية العمالة الفلبينية.
 
وأوضحت "الجريدة" الكويتية أن سلطات مانيلا تشترط تسليم قاتلي الخادمة "جوانا ديمافيليس" التي عثر على جثتها مؤخرا داخل ثلاجة.
 
ونقلت وسائل إعلام فليبينية عن وزير العمل سيلفيستر بيلو تأكيده أمس، أنه لا يمكن أن يوصي برفع الحظر عن إرسال عمالة بلاده إلى الكويت على الرغم من وجود "مشروع اتفاق نهائي لتوفير حماية أفضل لعمالنا المغتربين في الدولة العربية"، مضيفا أنه يمكن أن يقدم توصية برفع الحظر عن إرسال العمال المهرة من غير الخدم.
 
وشدد بيلو في هذا الصدد قائلا: "لست مستعداً لرفع الحظر عن إرسال عمال الخدمة المنزلية"، وذلك لأن الرئيس رودريغو دوتيرتي حين فرض الحظر، وضع "شرطين لرفعه، أولهما التأكد من حصول الخادمة جوانا ديمافيليس على العدالة.. لكن الشرط الثاني لا يزال يحتاج إلى تلبيته".
 
ولفت المسؤول الفلبيني أن وزارة العمل في بلاده تريد إعادة النظر في اتفاقيات مماثلة مع الدول العربية الأخرى، كي ترى "ما إذا كانت الأحكام الواردة في اتفاقيات أخرى توفر حقاً لعمالنا الأمن والحماية الكافيين"، مضيفا بالخصوص "إذا كان الاتفاق مع الكويت نموذجياً فسنستخدمه مع دول أخرى".
 
صحيفة "الجريدة" بدورها نقلت تعليقا عن مصدر دبلوماسي كويتي قال فيه "إن المفاوضات ما زالت جارية مع الجانب الفلبيني، وهناك جولة أخرى ستعقد في الكويت على أمل الوصول إلى اتفاق نهائي يضمن حقوق الطرفين".
 
وأكد المصدر الدبلوماسي أن "السلطات الكويتية تتابع باهتمام قضية الخادمة (ديمافيليس) عبر الأطر القانونية والدبلوماسية بعيداً عن الإعلام".
 
وأشارت الصحيفة الكويتية في هذا الصدد إلى أن "لبنان رفض طلب الكويت الخاص بتسليم اللبناني نادر عصام عساف، وزوجته السورية منى حسون، لمحاكمتهما على قتل العاملة الفلبينية".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout