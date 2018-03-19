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محمد بن سلمان: أصرف 51% من دخلي على الناس و49% على نفسي

19
MARCH
2018
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أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تعليقا على شرائه ممتلكات شخصية غالية، أنه لم يغير نمط حياته الخاصة خلال 20 سنة الماضية، واعترف بأنه رجل غني لكنه ليس غاندي أو مانديلا.
 
وقال بن سلمان في مقابلة أجرتها معه شبكة "CBS" الأمريكية الإعلامية: "حياتي الشخصية تمثل ما أود تركه لنفسي، ولا أسعى إلى لفت انتباه الآخرين إليها، ولو تريد بعض الصحف قول شيء حول ذلك، فهذا شأنها".
 
وتابع: أما في ما يتعلق بإنفاقي الشخصي، فإنني شخص غني ولست فقيرا، كما لست غاندي أو مانديلا، أنا فرد من العائلة الحاكمة الموجودة منذ مئات السنوات قبل تأسيس المملكة العربية السعودية، نمتلك مساحات كبيرة جدا من الأراضي، وحياتي الخاصة هي كما كانت على مدى 10 أو 20 سنة".
 
وأضاف: "ما أفعله، هو إنفاق جزء من وارداتي الشخصية على الأعمال الخيرية، حيث أصرف ما لا يقل عن 51% من دخلي على الناس و49% على نفسي".
 
ويأتي هذا التصريح تعليقا على تقارير إعلامية لبعض الصحف الغربية أثارت ضجة كبيرة وتطرقت إلى ممتلكات ولي العهد السعودي.
 
ففي ديسمبر الماضي ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن محمد بن سلمان اشترى قصر لويس التاسع عشر بأكثر من 300 مليون دولار عام 2015، وهو أغلى قصر في العالم، حيث يحتوي على نافورة ذهبية، وتماثيل من الرخام، وحديقة تمتد على مساحة 57 فدانا "ما يقارب 24 هكتارا".
 
وفي العام 2016 تحدثت وسائل إعلام عن شراء الأمير السعودي يختا تبلغ قيمته 500 مليون دولار، فيما قالت تقارير أخرى لاحقا أنه امتلك عبر وسيط، "لوحة المسيح" للرسام الإيطالي النابغة ليوناردو دافنشي، ودفع عليها 450 مليون دولار.
 
المصدر: CBS + وكالات
روسيا اليوم
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