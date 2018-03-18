اعتقال رئيس مكتب أحمدى نجاد في طهران

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سبوتنيك-



أكدت النيابة العامة في إيران امس السبت 17 آذار، اعتقال رئيس مكتب الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد.

وأصدرت النيابة العامة بيانا قالت فيه إن اعتقال اسفنديار رحيم نشائي جاء وفقا للحكم القضائي الصادر عن مكتب التحقيقات لدى النيابة العامة، حسب وكالة الأنباء إرنا.

وكان اسفنديار قد قام بالحضور أمام مقر السفارة البريطانية في طهران، بحرق حكم المحكمة الخاص بسجن “حميد بقائي” المساعد التنفيذي للرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد الذى تولى الرئاسة الإيرانية من 2005 إلى 2013.

وشغل رحيم منصب نائب الرئيس في 2009، في الولاية الثانية للرئيس السابق، ثم تنحى بطلب من المرشد الأعلى خامنئي لإعلانه أن إيران “صديقة للشعبين الأميركي والإسرائيلي” حسب وكالة الأنباء الفرنسية.