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ماذا طلب ترامب من السعودية مقابل الخروج من سوريا؟

17
MARCH
2018
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ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب طرح فكرة على العاهل السعودي الملك سلمان، تتعلق بتعجيل خروج الولايات المتحدة من سوريا مقابل دفع السعودية مبلغاً مالياً.

وبحسب ما نقلت "روسيا اليوم"، جاء في المقالة المنشورة بتاريخ 16 آذار، أنّ ترامب عرض على الملك سلمان خلال مكالمة هاتفية جرت في كانون الاول الماضي، فكرة مفادها تسريع إنهاء التواجد العسكري الأميركي في سوريا، مقابل الحصول من المملكة على مبلغ 4 مليارات دولار.

ونقلاً عن مصادر لم تذكرها الصحيفة، أوضح ترامب للملك سلمان ونجله الأمير محمد، المبلغ مطلوب لإنهاء الالتزامات الأميركية في سوريا.

وتقول الصحيفة إنّ البيت الأبيض يريد الحصول من السعودية ودولاً أخرى، على أموال "للمساعدة في إعادة بناء واستقرار الأجزاء السورية التي حرّرها الجيش الأميركي وحلفاؤه المحليون من تنظيم داعش.. وانّ الهدف بعد الحرب هو منع الرئيس السوري بشار الأسد وشركائه الروس والإيرانيين من الحصول على المناطق، أو عودة داعش إليها".

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أنّ السعوديين الذين سيصل ولي عهدهم إلى واشنطن يوم الاثنين المقبل لعقد اجتماعات موسعة مع الإدارة الأميركية، يتساءلون عن المبلغ المفاجئ.

ووفقاً للصحيفة الأميركية، فإنّ ترامب، الذي "لطالما عارض القسمة غير المتكافئة بين أعضاء التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، يعد إجبار الأعضاء على دفع فاتورة جهود ما بعد الحرب باهظة الثمن، أمراً مهماً".

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