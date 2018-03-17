مجتهد يكشف تفاصيل وضع ابن نايف وتطور مثير لأمراء معتقلين

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عربي 21 -

تحدث المغرد الشهير "مجتهد" عن تفاصيل وضع ولي العهد السابق، الأمير محمد بن نايف.

وبحسب "مجتهد"، فإن محمد بن سلمان، "أهان" ابن نايف، بتعيين تركي آل الشيخ مشرفا عليه.

وتابع بأن شخصية ابن نايف ضعيفة جدا، بعكس ما صوّره الإعلام سابقا.

وأضاف "مجتهد"، بأن "محمد بن نايف يُعامل منذ أشهر مثل الذين أطلق سراحهم من الرتز، مراقبة مستمرة، وسوار تتبع في الكاحل، تجميد أمواله، ومنعه من الاتصال بأي جهة إلا بإذن".

وقال إنه "سُمح لابن نايف برحلة صيد مع فريق مراقبة، وجرى تحذيره إن فكر بأي محاولة هرب سيقتل فورا".

ووفقا لـ"مجتهد"، فإن ابن نايف اشتكى لأقاربه من عدم إيصال رسائله لابن سلمان من قبل تركي آل الشيخ، مبديا انزعاجه من "اتهامه بضعف الولاء والخيانة".

وأضاف: "وكانت رسالته فيما يبدو ردا على اتهامات له بالخيانة، وقال إنه لم يعهد هذه اللهجة من محمد ابن سلمان سابقا فحاول الدفاع عن نفسه وطالب أن لا يحكم عليه من (أكاذيب السيئين من البشر) -ربما يقصد تركي آل الشيخ- وقال إن ولاءه قوي لدرجة أن كل ما يشكك فيه فهو كذب تلقائيا".

وتابع أن ابن سلمان قال في رسالته: "لن أدع اتهام الخيانة يمر دون بحث، لأنه إن ثبت يجب أن لا يبقى رأسي على كتفي، عملت بكل أمانة 20 سنة خدمة لوطني وتعرضت لأمور تعلمها وخرجنا من عنق الزجاجة. يقصد كيف تكون هذه مكافأتي في النهاية".

وكشف "مجتهد" أن ابن نايف اشتكى من سوء أحواله المادية بسبب تجميد حساباته البنكية في عدة رسائل بعث بها إلى ابن سلمان.

وأضاف: "لاحظ أن ابن نايف لم يراسل الملك ولم يفكر فيه لأنه يعلم تماما أنه لا يدري عن شيء".

وفي سياق متصل، قال "مجتهد" إن السلطات السعودية أفرجت عن الأمراء الـ11 الذين ينتمون إلى عائلة "سعود الكبير".

وكانت السلطات السعودية اعتقلت 11 أميرا من العائلة الحاكمة، مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي، وسط غموض حول الأسباب الحقيقية لاعتقالهم.