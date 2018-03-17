living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مجتهد يكشف تفاصيل وضع ابن نايف وتطور مثير لأمراء معتقلين

17
MARCH
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عربي 21 -
تحدث المغرد الشهير "مجتهد" عن تفاصيل وضع ولي العهد السابق، الأمير محمد بن نايف.
 
وبحسب "مجتهد"، فإن محمد بن سلمان، "أهان" ابن نايف، بتعيين تركي آل الشيخ مشرفا عليه.
 
وتابع بأن شخصية ابن نايف ضعيفة جدا، بعكس ما صوّره الإعلام سابقا.
 
وأضاف "مجتهد"، بأن "محمد بن نايف يُعامل منذ أشهر مثل الذين أطلق سراحهم من الرتز، مراقبة مستمرة، وسوار تتبع في الكاحل، تجميد أمواله، ومنعه من الاتصال بأي جهة إلا بإذن".
 
وقال إنه "سُمح لابن نايف برحلة صيد مع فريق مراقبة، وجرى تحذيره إن فكر بأي محاولة هرب سيقتل فورا".
 
ووفقا لـ"مجتهد"، فإن ابن نايف اشتكى لأقاربه من عدم إيصال رسائله لابن سلمان من قبل تركي آل الشيخ، مبديا انزعاجه من "اتهامه بضعف الولاء والخيانة".
 
وأضاف: "وكانت رسالته فيما يبدو ردا على اتهامات له بالخيانة، وقال إنه لم يعهد هذه اللهجة من محمد ابن سلمان سابقا فحاول الدفاع عن نفسه وطالب أن لا يحكم عليه من (أكاذيب السيئين من البشر) -ربما يقصد تركي آل الشيخ- وقال إن ولاءه قوي لدرجة أن كل ما يشكك فيه فهو كذب تلقائيا".
 
وتابع أن ابن سلمان قال في رسالته: "لن أدع اتهام الخيانة يمر دون بحث، لأنه إن ثبت يجب أن لا يبقى رأسي على كتفي، عملت بكل أمانة 20 سنة خدمة لوطني وتعرضت لأمور تعلمها وخرجنا من عنق الزجاجة. يقصد كيف تكون هذه مكافأتي في النهاية".
 
وكشف "مجتهد" أن ابن نايف اشتكى من سوء أحواله المادية بسبب تجميد حساباته البنكية في عدة رسائل بعث بها إلى ابن سلمان.
 
وأضاف: "لاحظ أن ابن نايف لم يراسل الملك ولم يفكر فيه لأنه يعلم تماما أنه لا يدري عن شيء".
 
وفي سياق متصل، قال "مجتهد" إن السلطات السعودية أفرجت عن الأمراء الـ11 الذين ينتمون إلى عائلة "سعود الكبير".
 
وكانت السلطات السعودية اعتقلت 11 أميرا من العائلة الحاكمة، مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي، وسط غموض حول الأسباب الحقيقية لاعتقالهم.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout