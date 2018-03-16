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"يديعوت أحرونوت": مصر تنتهك السيادة الإسرائيلية وتغضب تل أبيب

16
MARCH
2018
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نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تقريرا عن العملية الشاملة التي يخوضها الجيش المصري ضد التنظيمات الإرهابية في سيناء، معربة عن غضب تل أبيب العارم لما اعتبرته انتهاكات مصرية.
 
وعبّر تقرير الصحيفة عن حالة الغضب التي أعرب عنها عدد من المسؤولين الإسرائيليين، لـ"انتهاك مصر السيادة الإسرائيلية، وإفساد قوات الجيش المصري وتعطيل شبكات تقوية المحمول الإسرائيلية، في ظل صمت الحكومة الإسرائيلية التام على هذه الممارسات".
 
وأشار التقرير إلى أن القصة بدأت في الـ21 من فبراير الماضي، عندما بدأت القوات المصرية بتعطيل شبكات تقوية المحمول الإسرائيلية، في إطار الحرب التي تخوضها ضد تنظيم داعش الإرهابي في سيناء.
 
وأوضح أنه تم في إطار العملية "إفساد جميع محطات التقوية التي تقع بين الحدود المصرية والإسرائيلية، مما تسبب في قطع خدمات المحمول عن 300 ألف إسرائيلي على الأقل".
 
وخلصت الصحيفة إلى أن الحجج التي يتم تصديرها للإسرائيليين حول التوقف المستمر للشبكات الخلوية، تأتي نتاجا لعمليات التشويش التي تمارسها القوات المصرية على شبكات المحمول المحلية، في حين أن "القوات المصرية تعمدت تعطيل شبكات المحمول الإسرائيلية باستخدام تقنيات تكنولوجية تهدف إلى إسقاط عمل الشبكات الإسرائيلية، وسط صمت تام من جانب الحكومة".
 
وأكد التقرير أن القوات المصرية لجأت لذلك، خوفا من استخدام العناصر الإرهابية خطوط محمول إسرائيلية، بهدف تضليل القوات المصرية ومنع رصد أماكنها، لذا قرر الجيش المصري تعطيل جميع شبكات المحمول الإسرائيلية عن العمل، لحين انتهاء العملية العسكرية الشاملة في سيناء.
روسيا اليوم
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