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تحطم مروحية أمريكية في العراق على متنها 7 عسكريين

16
MARCH
2018
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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية الجمعة عن تحطم طائرة مروحية عسكرية أمريكية من طراز "بلاك هوك"، كان على متنها 7 عسكريين غربي العراق.
 
وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن "الطائرة كانت تقل  جنودا أمريكيين وسقطت غربي العراق"، وأن فرق الإنقاذ توجهت إلى موقع الحادث.
 
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه استنادا إلى التقارير الأولية فإن المروحية من طراز "HH-60 Black Hawk"، وسقطت قرب القائم في محافظة الأنبار على مقربه من الحدود السورية.
 
ورجح أحد المسؤولين الأمريكيين وقوع ضحايا، إلا أنه استبعد وجود أي مؤشرات حتى الآن على أن الطائرة أسقطت "بنيران معادية".
 
من جانبها نقلت "السومرية نيوز" عن مصدر مطلع قوله إن "مروحية عسكرية أمريكية من طراز بلاك هوك سقطت بالقرب من معمل الفوسفات في قضاء القائم بمحافظة الأنبار".
 
ولفت المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إلى أن "سقوط المروحية أسفر عن مقتل اثنين من طاقمها"، في حين لم يصدر أي بيان من الجيش الأمريكي حتى اللحظة حول ما إذا كان هناك ضحايا.
 
وتحتفظ الولايات المتحدة بقوات قوامها 5200 فرد في العراق وهي جزء من تحالف دولي يحارب تنظيم "داعش" الإرهابي بالتعاون مع الجيش العراقي.
 
المصدر: وكالات
روسيا اليوم
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