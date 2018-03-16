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البحرية الليبية تحتجز ناقلة نفط يونانية

16
MARCH
2018
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صرح متحدث باسم قوات البحرية الليبية، بأن قواته ضبطت ناقلة ترفع علم توغو للاشتباه في تخطيطها لتهريب الوقود خارج البلاد، وألقت القبض على طاقمها اليوناني.
 
وقال أيوب قاسم: "قوات البحرية ضبطت ناقلة نفط تحمل علم جمهورية توغو في المياه الإقليمية بدون تصاريح من الدولة الليبية.. الناقلة تحمل اسم لامار".
 
وأضاف: "ضبطت الناقلة في وقت متأخر من مساء الأربعاء على بعد ثمانية أميال قبالة منطقة أبو كماش البلدة الواقعة بالقرب من الحدود مع تونس".
 
وقال قاسم، إن "لامار مملوكة لشركة يونانية، وإن السلطات ألقت القبض على طاقمها المؤلف من ثمانية يونانيين وأحالت قضيتهم إلى النائب العام".
 
وأظهرت بيانات لـ"رويترز" لتعقب حركة السفن، أن "لامار" كانت في المياه التونسية قبل أن تغلق جهاز الإرسال الخاص بها يوم 7 مارس الجاري، وهو تكتيك تقليدي للمهربين.
 
والساحل الغربي في ليبيا نقطة انطلاق لعمليات تهريب البنزين المدعم بشدة في ليبيا إلى دول مجاورة مثل تونس ومالطا حيث السعر أعلى بكثير.
روسيا اليوم
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