مذكرة توقيف بحق شقيقة ولي العهد السعودي

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في واقعة نادرة الحدوث، أصدر القضاء الفرنسي الخميس مذكرة توقيف بحق الأميرة حصة بنت سلمان شقيقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، للاشتباه في أنها أمرت حارسها الشخصي بضرب أحد الحرفيين بينما كان يعمل في شقتها في باريس، بحسب ما أفاد مصدر مطلع .

وأضاف المصدر أنّ مذكرة التوقيف صدرت أواخر كانون الأول من قبل قاضية في باريس مؤكدا معلومات ذكرتها مجلة "لو بوان" الأسبوعية.



وفي أيلول 2016، وصل أحد الحرفيين للعمل في شقة الأميرة في جادة فوش الراقية. وقال في إفادته إنه كان يلتقط صورة للغرفة التي كان من المفترض أن يعمل عليها عندما تم اتهامه بالتقاط صور خفية لبيعها لوسائل الإعلام.



وأضاف أنّ الأميرة التي بدا عليها الغضب أمرت حارسها الشخصي بضربه موضحا أنه تعرض للضرب خصوصا على الوجه، وكذلك للإهانة.



كما زعم أنّ الحارس الشخصي أمره بالركوع وهو مقيد اليدين لتقبيل قدمي الأميرة. وبعد ساعات عدة، تمكن من مغادرة الشقة دون معداته التي تمت مصادرتها، بحسب قوله.



وقد وجهت إلى الحارس الشخصي في الأول من تشرين الأول 2016 اتهامات بارتكاب "عنف بواسطة السلاح" و"الاحتجاز" و"السرقة" و"التهديد بالقتل".