قصف إسرائيلي على غزة بعد تفجير عبوات ناسفة

A + A -

قصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية مواقع في قطاع غزة، بعد تفجير عبوات ناسفة على الحدود مع إسرائيل، وفق ما ذكر مراسل "سكاي نيوز عربية" في القطاع، الخميس.

ونقل مراسلنا عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي قوله إن عبوات ناسفة انفجرت على السياج الحدودي شمالي قطاع غزة دون وقوع إصابات، وأضاف أن دبابات إسرائيلية ردت بقصف مواقع لحركة حماس.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن خمسة قذائف إسرائيلية استهدفت مواقع في حي الشجاعية شمالي مدينة غزة، وبلدة بيت حانون شمالي القطاع.

وأفاد مراسلنا أن القصف الإسرائيلي تجدد على مواقع فلسطينية شرقي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.