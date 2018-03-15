تقارير تكشف عن "جبهة جديدة" لضرب مصر من الغرب

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كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن وجود "جبهة جديدة" من الإرهابيين تخطط لضرب مصر من الغرب.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الصحراء الغربية هي "الجبهة الجديدة" التي تحارب فيها مصر الإرهاب بسبب التضاريس الوعرة هناك والتي يستخدمها المتطرفون أماكن للاختباء.

وأوضحت الصحيفة في تقرير نشرته الأربعاء، أن المتطرفين التابعين لتنظيمي القاعدة وداعش يستخدمون تضاريس الصحراء كنقطة عبور لتهريب المقاتلين والأسلحة والسلع غير المشروعة من ليبيا التي لا يحكمها القانون.

وأضافت "واشنطن بوست"، أن تلك المنطقة لا تتمتع بأي مظهر من مظاهر الحياة، إلا ببعض السيارات والشاحنات التي تمر من هناك، معتبرة أنها نقطة لانطلاق التطرف إلى القاهرة.

ونقلت الصحيفة عن الخبير الأمني المصري خالد عكاشة، أن جغرافيا المنطقة تحولها إلى موطن سهل لاختباء المتطرفين، نظرا لما فيها من كهوف وتلال بالإضافة لقربها من القاهرة بما يسهل على الإرهابيين شن هجماتهم في الكثير من الأماكن القريبة.

المصدر: "صحف مصرية"