اشتباكات بين الأمن ومتظاهرين في جرادة المغربية

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اندلعت اشتباكات في مدينة جرادة شرقي المغرب بين قوات الأمن ومتظاهرين بعد يوم من تحذير السلطات من مغبة استمرار الاحتجاجات المتواصلة في المدينة منذ نحو أربعة أشهر

وجاء في بيان عن السلطات في مدينة جرادة مساء الأربعاء: "المتظاهرون في المدينة أحرقوا 5 سيارات تابعة للقوات العمومية وألحقوا أضرارا جسيمة بالعربات والمعدات المستخدمة من هذه القوات، تم تسجيل بعض الإصابات في صفوف القوات الأمنية بعضها بالغة، ونقل المصابون إلى المركز الاستشفائي الجامعي في وجدة قرب جرادة.

ووفقا للسلطات، فإنه تم القبض على تسعة أشخاص على خلفية هذه الأحداث، وسيتم تقديمهم للعدالة.

وأظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين المطالبين بتحسين الأوضاع الاقتصادية، فيما الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع باتجاههم.

واضطرت السلطات إلى إغلاق مناجم الفحم بعد إعلان نضوبها في عام 1998 ووعدت السكان ببدائل اقتصادية.