بالصور.. العبادي يترجل خلف نعش رئيس جهازه الأمني

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شارك رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في تشييع جثمان رئيس الجهاز الأمني الخاص به، الذي قتل خلال مواجهات بين عناصر "سرايا السلام "والمرافقين له.

وأقيمت صباح اليوم الأربعاء، في مبنى وزارة الدفاع العراقية، مراسم تشييع آمر لواء 57، الفرقة الخاصة، العميد شريف إسماعيل المرشدي.

وتقدم العبادي بالتعزية لعائلة العميد، الذي شارك في العديد من المعارك ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وفي وقت سابق، أشار مسؤول في جهاز الاستخبارات، بشمال بغداد، إلى حصول مواجهات مع المنتسبين لسرايا السلام لدى مرور موكب العميد، بمدخل مدينة سامراء، قتل على إثرها.

المصدر: "المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي"