مجلة: هذه قائمة النساء الأكثر تأثيرا في العالم العربي

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لندن- عربي21 -

أصدرت مجلة "Cosmopolitan"، العالمية، قائمة بأسماء 15 امرأة شهيرة، قالت إنهن الأكثر تأثيرا في الشرق الأوسط.

وأوضحت المجلة أن هؤلاء السيدات "لا يعرفن الخوف"، وجميعهن من الوجوه البارزة منذ سنوات في العالم العربي، والشرق الأوسط.

وجاءت الملكة رانية العبد الله، عقيلة العاهل الأردني، في المرتبة الأولى، تلتها الشيخة لبنى القاسمي، أول وزيرة في الإمارات، والتي اختارتها مجلة "آرابيان بيزنس" كأقوى امرأة عربية في العام 2013.

وفي المرتبة الثالثة، جاءت الإماراتية الأخرى، ريم الهاشمي، والتي تحمل رتبة وزيرة في الحكومة الإماراتية.

المركز الرابع كان من نصيب خبيرة التجميل العراقية، هدى قطان، والتي أسست شركة "هدى بيوتي"، ووصلت شهرتها إلى المستوى العالمي في مجال تجميل.

المطربة اللبنانية نانسي عجرم، احتلت المركز الخامس، والتي باعت أكثر من 30 مليون تسجيل لأغانيها في العقد الماضي، تلتها مواطنتها الكاتبة جمانة حداد.

في المرتبة السابعة، جاءت العالمة السعودية حياة سندي، وهي صاحبة مشروع التشخيص للجميع، وأول امرأة عربية تحصل على الدكتوراه في التقنية الحيوية من جامعة كامبردج، تلتها مواطنتها هيفاء المنصور، أول مخرجة سينمائية في السعودية.

المخرجة الإماراتية، نايلة الخاجة، احتلت المرتبة التاسعة، كونها تعد أول إماراتية تخوض مجال صناعة الأفلام، من خلال فيلم "كشف النقاب عن دبي"، عام 2004.

جويل ماردينيان، الإعلامية اللبنانية، التي اكتسبت شهرة واسعة بعد دخولها عالم المكياج، احتلت المرتبة العاشرة في ترتيب المجلة.

في المرتبة الحادية عشرة، جاءت الإماراتية فاطمة عبيد الجابر، رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، والمسؤولة التنفيذية للعمليات في مجموعة الجابر، التي تعتبر إحدى أكبر شركات الإنشاءات في الإمارات العربية المتحدة.

وجاءت المطربة اللبنانية نجوى كرم في المرتبة الثانية عشرة، تلتها زهرة لاري، أول متزلجة إماراتية على الجليد، تلتها مصممة الأزياء اللبنانية إنجي شلهوب، فيما احتلت الهندية رينوكا جاغتياني المرتبة الخامسة عشرة، وهي تشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة "لاندمارك"، والتي تعتبر إمبراطورية التجزئة الأكبر في الخليج، وتضم 900 محل منتشرة في 16 دولة.

هذا ولم يتسن لصحيفة "عربي21" التأكد من جهة مختصة ذات علاقة من المعايير الموضوعية التي استندت إليها المجلة في تصنيفها وترتيبها واختيارها للشخصيات المذكورة .