ماجد فرج: من المبكر اتهام أحد بحادث التفجير لموكب الحمدالله

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لندن- عربي21 -

يأتي موقف فرج مخالفا لموقف الرئاسة الفلسطينية وقيادات بحركة فتح التي سارعت فور التفجير إلى اتهام حركة حماس- أ ف ب

قال رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية في الضفة الغربية، ماجد فرج الثلاثاء، إن استهداف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله في غزة يستهدف "ضرب وحدة الوطن".

ونقلت وكالة "صفا" الفلسطينية عن فرج، قبيل مغادرته قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون، قوله إن "التفجير عملية جبانة تستهدف أولا ضرب وحدة الوطن".

وشدد على أن "الإصرار على وحدة الوطن ثابت وسيبقى ثابتا"، مشيرا إلى أن الحمد الله أكمل مشروعه، والرئيس محمود عباس "أصر أن نبقى في غزة وننفذ الأجندة وبعد ذلك نغادر"، قائلا: "عصابات الظلام ستذهب إلى الجحيم".

وقال فرج إنه من "المبكر اتهام أحد" باستهداف موكب رئيس الوزراء، لكنه أشار إلى أن "من هو موجود يتحمل المسؤولية الكاملة عن ضمان سلامة الأراضي".

ويأت موقف فرج مخالفا لموقف الرئاسة الفلسطينية وقيادات بحركة فتح التي سارعت فور التفجير إلى اتهام حركة حماس بالمسؤولية عنه.