العراق يعلن إحباط أكبر عملية تهريب لآثار "لا تقدر بثمن"

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لندن- عربي21 -

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، الأربعاء، إحباط عملية كبيرة لتهريب آثار وصفتها بأنها "لا تقدر بثمن".

وقالت في بيان لها إن "رجال الاستخبارات العسكرية بالتعاون مع الأمن الاقتصادي في محافظة واسط، تمكنوا من اختراق عصابة لتهريب الآثار وإحباط أكبر عملية تهريب للآثار وإلقاء القبض على المهربين بكمين محكم".

وأضافت أنه "تمت محاصرة المهربين في قضاء النعمانية بمحافظة واسط وضبط عجلتين مستخدمتين في عملية التهريب مع المهربين بعد أن أخفيت الآثار بطريقة لا تثير الشك".

وأوضحت المديرية أن "مجموعة من الآثار النادرة ضبطت داخل العجلتين، تضمنت 22 قطعة أثرية على شكل تماثيل نادرة تعود للعصور القديمة، و6 قطع من الأحجار المسماة (حجر النيزك) وهو من الأحجار الكريمة النادرة والنفيسة، إضافة إلى 4 قطع نقدية ذات نقوش أثرية تاريخية قديمة".

وبحسب بيان الجهاز الأمني العراقي فإن "خبراء الآثار قدروا قيمة الآثار المهربة بعشرات الملايين من الدولارات في حين أعلن آخرون أنها لا تقدر بثمن".

يذكر أن العراق أعلن في منتصف شباط/ فبراير الماضي، إحباط عملية تهريب آثار قيمتها 13 مليون دولار من محافظة كركوك وإلقاء القبض على المتورطين.