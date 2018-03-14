living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خفر السواحل الليبي ينقذ 119 مهاجرا منهم 4 مصريين

14
MARCH
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت خدمة خفر السواحل الليبية، اليوم الثلاثاء، أنها تمكنت، في عمليتين منفصلتين، من إنقاذ 119 مهاجرا غير شرعي غرب عاصمة ليبيا طرابلس بينهم 4 مصريين.
 
وقال المتحدث باسم البحرية الليبية، العميد أيوب قاسم، إن دورية تابعة لحرس خفر السواحل أنقذت 98 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي تعطل محركه وسط أجواء بحر مضطرب.
 
وأضاف العميد قاسم أن "العملية تمت في أجواء كادت تتسبب في غرق قارب المهاجرين الذي كان يبعد 21 ميلا بحريا شمال بلدة أبوكماش قرب مدينة زوارة"، وأشار إلى أنهم من جنسيات إفريقية مختلفة.
 
وتابع قاسم أن خفر السواحل نفذ عملية ثانية تم نتيجتها إنقاذ 21 مهاجرا قبالة ساحل مدينة صبراتة، التي تبعد حوالي 75 كيلومترا غرب العاصمة.
 
وأوضح المتحدث باسم البحرية الليبية أن المهاجرين هم 17 بنغاليا و4 مصريين، مضيفا أن العملية تمت على مسافة 21 ميلا بحريا شمال صبراتة.
 
وذكر قاسم أنه تم نقل جميع المهاجرين، الذين جرى إنقاذهم في العمليتين، إلى قاعدة طرابلس البحرية، ومن ثم تسلميهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بتاجوراء بضواحي العاصمة.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout