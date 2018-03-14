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قطر: نمتلك واحدة من أفضل منظومات الدفاع الجوي في العالم

14
MARCH
2018
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في الوقت الذي تستمر فيه الأزمة الخليجية بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى، أعلن الجيش القطري أنه يمتلك واحدة من أفضل منظومات الدفاع الجوي في العالم.
 
وقال قائد قوات الدفاع الجوي الأميري في الجيش القطري، اللواء الركن طيار حمد مبارك الدواي، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الثلاثاء على هامش فعاليات معرض ومؤتمر الدوحة الدولي السادس للدفاع البحري "ديمدكس 2018"، حسب ما نقلته وسائل الإعلام المحلية الرسمية، "إن دولة قطر تمتلك واحدة من أفضل منظومات الدفاع الجوي في العالم".
 
وأضاف أن "نشأة قوات الدفاع الجوي الحديثة جعلها تبدأ من آخر ما توصلت إليه التكنولوجيات والمستجدات العالمية في هذا الشأن كما أن الدعم اللامحدود من القيادة العليا جعلها تمتلك أفضل وأحدث المنظومات الدفاعية في العالم".
 
وتابع الدواي أن "العمل جار لتنفيذ مشاريع مستقبلية في إطار التحديث والتطوير في عمليات التسليح والتدريب وتعزيز قدرات قوات الدفاع الجوي وتأهيل منتسبيها وفقا للخطط والاستراتيجيات الخاصة بالقوات المسلحة القطرية".
 
ولفت إلى أن "النسخة السادسة من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري ديميدكس 2018 هي الأكبر منذ تنظيمه لأول مرة عام 2008 من حيث المشاركات الدولية وعدد الدول المشاركة والوفود الزائرة"، وشدد على "أن هذا التوسع الكبير في المشاركات يعكس الثقة الكبيرة في دولة قطر وقيادتها السياسية ودورها في دعم الاستقرار الدولي والإقليمي وتثبيت السلام في المنطقة".
 
ونوه قائد قوات الدفاع الجوي الأميري بأن "انعقاد ديمدكس في ظل الظروف الراهنة وما تتعرض له قطر من حصار جائر يمثل تحديا كبيرا يعكس مدى الدعم الذي توليه الدولة لهذا الحدث العالمي والجهد الذي يقوم به المسؤولون عن تنظيمه".
 
وتأتي هذه التصريحات من الجيش القطري في ظل استمرار توتر داخلي كبير في منطقة الخليج اندلع على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو من العام 2017، جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية معها.
 
واتهمت هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن قطر نفت بشدة الاتهامات، مؤكدة أن "هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".
 
المصدر: صحيفة الشرق + وكالات
روسيا اليوم
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