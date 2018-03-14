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الكشف عن تفاصيل حسم أزمة الحظر الجوي على "كردستان-العراق"

14
MARCH
2018
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كشف المتحدث باسم رئيس الحكومة العراقية، سعد الحديثي، عن تفاصيل رفع الحظر الجوي والبري عن المنافذ الحدودية لإقليم كردستان.
 
وأكد الحديثي، أمس الثلاثاء، أن كل الملفات الخاصة بالعمل في مطاري "أربيل والسليمانية"، الواقعين في كردستان، حسمت باستجابة حكومة الإقليم للقرار الصادر عن الحكومة العراقية.
 
وأضاف أنه تم إخضاع المطارين والمنافذ، لإشراف موظفين تابعين للسلطة العراقية، يتولون متابعة قطاع الجنسية، والجوازات، والقضايا المرتبطة بهما، وكذلك في قطاع الجمارك، وربط منظومة المطارين بالمنظومة العراقية الخاصة بالمرور الأمني، أو ما يعرف بـ"البايسز"، التي تخضع لها كل المنافذ الحدودية في العراق.
 
كما سيتم ربط دوائر الجوازات، والجنسية ومنتسبيها في المطارين، بوزارة الداخلية التي ستكون أيضا تحت قيادتها مديرية الحماية الخاصة على المطارين.
 
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، إعادة افتتاح مطاري أربيل والسليمانية أمام الرحلات الدولية، مؤكدا أن وزارة الداخلية ستتولى المسؤولية عن مطارات إقليم كردستان العراق.
 
يذكر أن الحكومة العراقية، فرضت حظرا على رحلات الطيران الدولية في مطاري أربيل والسليمانية أواخر سبتمبر الماضي، بعد أيام من إجراء حكومة إقليم كردستان استفتاء على الانفصال عن العراق.
 
المصدر: سبوتنيك
روسيا اليوم
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