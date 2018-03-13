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صحيفة: "المساكنة" تتنشر في الجزائر

13
MARCH
2018
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قال موقع "الشروق" الجزائري إن ظاهرة "المساكنة" منتشرة بشكل كبير في البلاد بالرغم من أنها مرفوضة "جملة وتفصيلا" في المجتمع.
ونقل الموقع تجربة عادل، الذي يبلغ 35 سنة ويعيش مع صديقته الفرنسية "لوسيل" في بيت واحد منذ ما يقارب 3 سنوات.
 
وذكر عادل "بالرغم من أننا نعيش في أكبر المدن الجزائرية إلا أن وضعيتنا صعبة بسبب الجيران والمحيط".
 
وأضافت "لوسيل ترفض الزواج الآن وتقول إنها غير مستعدة.. أنا أنتظر الوقت المناسب لمفاتحة أهلي في الموضوع، حيث أنهم لا يعرفون أنني أسكن مع لوسيل".
 
من جهتها، ذكرت لوسيل "فضلت العيش مع عادل، لأني مغرمة به وتركت كل شيء ورائي وتبعته".
 
مثال آخر صادفته "الشروق" ويتعلق بحكيم، وهو صحفي في جريدة فرنسية، ويقطن مع صديقته الإنجليزية التي تكبره بـ5 سنوات وتدعى ميرديث.
 
وأكد حكيم أنه لا يواجه أي مشاكل مع عائلته التي يقول إنها متفتحة، غير أنه وجد مشكلة في إيجاد شقة للإيجار واضطر للبحث في الأحياء "الراقية"، التي غالبا لا يطالب أصحابها بإثبات الزواج.
 
وبحسب الصحيفة فإن قصص المساكنة غالبا ما تنتهي في أروقة المحاكم، حيث يتم القبض على شباب مع صديقاتهم تحت سقف واحد دون عقد زواج شرعي أو حتى إداري، وتتم ملاحقتهم بتهمة الدعارة.
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