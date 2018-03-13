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ضربة "بلياردو" من مسؤول سعودي تثير جدلا.. لماذا؟

13
MARCH
2018
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لندن- عربي21 -
تداول ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي فيديو، يظهر مسؤولا سعوديا وهو يحاول ضرب كرات "البلياردو" خلال حضوره تدشين صالة رياضية.
 
 
 
ويظهر في الفيديو فشل المسؤول السعودي في ضرب الكرات بشكل صحيح، إلا أن أحد الحضور، قيل إنه من مرافقيه، قام بطريقة طريفة بوضع إحدى الكرات في الحفرة المخصصة لها.
 
 
 
وقالت وسائل إعلام سعودية إن الفيديو يعود لأمين منطقة الجوف (شمالا)، عجب القحطاني، خلال افتتاحه صالة رياضية في بلدية الناصفة.
 
 
 
وأثار تصرف الشخص، الذي يعتقد أنه مرافق أمين الجوف، ردود فعل متباينة في تعليقات السعوديين عبر "تويتر".
 
 
 
واعتبر مغردون أن ما قام به المواطن لا يتعدى المزاح واللهو، لا سيما أن ما يقوم به المسؤول من ضرب كرات البلياردو عمل لا يتطلب الجدية من الجميع.
 
 
 
فيما رأى آخرون أن التصرف يوحي بـ"تملق" و"تطبيل" لا شعوري ينتاب فئة من الموظفين تجاه مسؤوليهم.
 
 
 
وسخر ناشطون بالقول إن ما حدث ببساطة هو خطأ من كرة البلياردو، عالجه الموظف المساعد بشكل عاجل، في إشارة ساخرة إلى أن المسؤولين لا يخطئون.
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