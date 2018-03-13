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فتوى جديدة بشأن الانتخابات العراقية

13
MARCH
2018
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أصدر المرجع الديني العراقي قاسم الطائي، الثلاثاء، فتوى بشأن الانتخابات المقرر إجراؤها في الـ12 من مايو المقبل.
 
وقال الطائي في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه: "لا يجوز انتخاب من لم يحترم حدود العراق، ويراعي منافذه الحدودية والمائية بالخصوص، ولم يحترم انتخاب الناس له، ومن لم ير منه إلا مصلحته الشخصية، ولتذهب العامة إلى الجحيم".
 
وأضاف: "كل من لا يدري بما يدور في داخل البلد، وهو يدور في بلدان الأرض وكل من لم يحترم المرجعية ودورها"، مبينا أن: "الناخب يتحمل كل أوزار المنتخب وأخطائه في الدنيا والآخرة".
 
وتابع المرجع الديني: "لست بحاجة إلى ذكر أسماء من وقع في ذلك"، مشيرا إلى أن "كل من جامل جرائم التحالف الدولي وقتله أبنائنا في الحشد الشعبي الأبطال وقواتنا المسلحة، لا يجوز انتخابه".
 
وفي وقت سابق، أعلن الطائي عن نيته إطلاق فتوى "يحرم" فيها انتخاب بعض من وصفهم بالسياسيين "الفاسدين والفاشلين"، منوها إلى أنه سوف يلحقها بفتوى أخرى يذكر فيها أسماء الفاسدين بالاسم، إذا رأى تفاعلا من الناس مع فتوته الأولى.
روسيا اليوم
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