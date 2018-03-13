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محكمة مصرية تغرم القطري ناصر الخليفي 23 مليون دولار

13
MARCH
2018
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قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الاثنين، بتغريم شركة "bein sport" بي إن سبورت، بمبلغ مالي قدره 400 مليون جنيه مصري (حوالي 23 مليون دولار) لمخالفتها قانون حماية المنافسة في مصر.
 
وأحال النائب العام المستشار نبيل صادق، رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة قنوات "بي إن سبورت" ناصر الخليفي للمحاكمة الاقتصادية، في القضية رقم 1507 لسنة 2017 بتهمة مخالفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
 
وأظهرت التحقيقات أن "بي إن سبورت" خالفت المادة 8 من قانون حماية المنافسة عندما قطعت الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الاصطناعي المصري "نايل سات" بغرض إجبارهم على تحويل أجهزتهم إلى القمر الاصطناعى القطري "سهيل سات"، الأمر الذي يهدد "نايل سات" بالخروج من السوق وفقدانه لعملائه في ظل استحواذ الشركة على الحق الحصرى لبث البطولات الرياضية المختلفة.
 
وأشارت التحقيقات إلى مخالفة "بي إن سبورت" للمادة (8) فقرة (د) بربط بيع البطولات الدورية بعضها بعضا، رغم أن كل بطولة تمثل بطبيعتها منتجا منفصلا وغير مرتبط بغيرها من البطولات، فضلا عن ربط بيع البطولات الموسمية كـ"اليورو" بالبطولات الدورية، الأمر الذي لا يمثل فقط حرمان المشاهد من حقه في اختيار البطولات التي يرغب بمشاهدتها، بل أيضا إجباره على الاشتراك في مشاهدة بطولات لا يرغب فيها وتحميله تكلفة لا تتناسب مع احتياجاته.
 
وأوضح جهاز حماية المستهلك أن هذا الربط بين بيع البطولات وتحميل المشتركين أعباء إضافية ما كانوا ليتحملوها في ظل التعاقد على البطولات التي يرغبون بمشاهدتها بشكل منفصل، الأمر الذي يؤكد إصرار الشركة على مخالفة قانون حماية المنافسة.
 
وكان جهاز حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية، أقام دعوى عام 2017 ضد الشركة القطرية ورئيسها الذي يملك نادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي، لأن شركته تخالف القانون المصري الصادر سنة 2005 بشأن حماية المنافسة.
 
المصدر: اليوم السابع
روسيا اليوم
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