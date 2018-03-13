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قطر تتجه لتصنيع أسلحة خفيفة

13
MARCH
2018
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لندن- عربي21 -
أعلنت شركة (بيريتّا) القابضة أنها وقعت اتفاقية مع شركة (برزان) القطرية التابعة لوزارة الدفاع، مشروع صناعي مشترك لتزويد قوات الحكومة القطرية بأسلحة دفاعية خفيفة بأحدث التقنيات. وفق وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء.
 
وينطوي الاتفاق على امتلاك شركة (Beretta) حصة أقلية في مشروع مشترك، يستفيد من تكنولوجيا مجموعة بيريتّا، لبناء موقع إنتاج في الدوحة لإنتاج أسلحة خفيفة محمولة، مثل المسدسات والبنادق، وتطوير أسلحة جديدة في المستقبل.
 
وتصدِّر الشركة الإيطالية للأسلحة الخفيفة 94% من إنتاجها إلى الخارج، وتوظف محليا 3 آلاف شخص، حققت في عام 2016 إيرادات بلغت 679.4 مليون يورو، وصافي أرباح بمقدار 59.6 مليون يورو.
 
يشار إلى أن شركة (برزان) القابضة، وهي أول شركة متخصصة في مجالات الدفاع والأمن في دولة قطر لتعزيز القدرات العسكرية للقوات المسلحة الوطنية، دشنت رسميا في وقت سابق الاثنين، خلال افتتاح النسخة السادسة لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2018) .
 
 
 
من جهة أخرى، أكد خالد بن محمد العطية، وزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة "برزان القابضة"، أن الهدف الرئيسي لشركة برزان القابضة هو تلبية احتياجات الدولة في مجال الدّفاع والأمن على المدى الطّويل؛ إذ تعمل الشركة على تعزيز مستقبل قطر، عن طريق وضع خارطة طريق لمستقبل الصناعات العسكرية والأمنية.
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