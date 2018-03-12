الـ OTV في عفرين، المدينة الصامدة في وجه الهجمات الارهابية فكيف تقاوم ؟

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اعتاد اهالي عفرين والغرباء عنها على الزحمة الناتجة عن حفر الخنادق الدفاعية لتحصين المدينة من غزو المجموعات المسلّحة المدعومة تركياً ، يضاف اليها الزحمة التي تشهدها المدينة باستمرار عند مخارجها، هناك يحملون الاهالي ما تيسّر من اغراضهم بهدف النزوح ولكن من دون جدوى.



هنا امام المستشفى المركزي الوحيد المتبقى اكثر من جنازةٍ يومياً لشهداء مدنيين وعسكريين، بالاضافة الى عشرات الجرحى.



المعطيات ميدانياً لا يمكنها حسم انهيار المدينة الا انها تؤكد ان السلاح الجو التركي يعرف اهدافه جيداً لتكون النتيجة الطبيعية هي كلمترات قليلة تفصل المسلحين عن عفرين في وقتٍ القوى الكردية مستمرة في حشد قواتها.