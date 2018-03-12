الموت يخطف مذيعة شهيرة بعمر الـ33 عاماً.. والدها فنان كبير!

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توفيت المذيعة المصرية، شذى رضا الجمال، صباح أمس الأحد، بعد صراع مع مرض السرطان، وذلك عن عمر يناهز 33 عاماً.

والمذيعة الراحلة هي ابنة الفنان رضا الجمال، الذي اشترك في العديد من الأعمال الفنية، مثل مسلسل “محمد رسول الله” و”مارد الجبل”، ومسلسل الأطفال الشهير” بوجي وطمطم”.

والتحقت شذى بالإذاعة عام 2009، وقدمت عدداً كبيراً من البرامج الخفيفة والمنوعة. أصيبت بالمرض قبل 4 سنوات وتماثلت للشفاء، إلا أنه تمكن منها مجدداً.

وشيع المئات من الفنانين والعاملين في التلفزيون المصري الشابة من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، وحتى دفنها في مقابر العائلة بمدينة العاشر من رمضان شرق القاهرة.