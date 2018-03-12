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بالصور.. سائحة روسية تضع مولودها وهي تسبح في البحر بمصر

12
MARCH
2018
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قد يثير الخبر التعجب والذهول، لكن ما جعله قابلاً للتصديق هو توثيقه بالصور من جانب سائحة روسية كانت تقف في نافذة شرفتها المطلة على البحر ووثقت بكاميرتها لحظات الولادة ونشرت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بالصور الخاصة بعملية الولادة وتلقفتها وسائل الإعلام المصرية، وتفاعلت معها وأرسلت مندوبيها إلى المدينة المطلة على ساحل البحر الأحمر والتابعة لمحافظة جنوب سيناء للتأكد من صحتها وكانت صحيحة بالفعل.
 
وفِي التفاصيل، خضعت سائحة روسية لعملية ولادة طبيعية في مياه البحر بمساعدة طبيب روسي متخصص في عمليات الولادة في الماء، حيث ساعد السائحة على أداء تدريبات معينة خاصة بعضلات الرحم والبطن لتسهيل عملية الولادة أثناء السباحة وهي عملية بدأت تنتشر بين السياح الروس في المدينة المصرية.
 
وفق ما ذكرته وسائل الإعلام المصرية فعملية الولادة كانت سهلة وبسيطة واعتمدت على قيام السائحة بالنزول إلى البحر فور أن داهمتها آلام المخاض والسباحة، ومع التدريبات التي تؤديها برفقة الطبيب المتخصص تستطيع ولادة مولودها، وهو ما حدث وتم الخروج بالجنين وبه الحبل السري من الماء.
 
واللافت أن الأم خرجت من البحر بعد الولادة وهي ترتدي "المايوه" وكأن شيئاً لم يكن، واصطحب الطبيب المولود إلى خارج المياه ليقوم باللازم معه، فيما اصطحبت الأم مولودها سيرًا على الأقدام لمنزلها بدهب.
 
وذكرت وسائل الإعلام المصرية أن عمليات الولادة الطبيعية للسياح والجاليات الأجنبية بدهب انتشرت كثيراً في الآونة الأخيرة خاصة وسط الجالية الروسية التي تأتي خصيصاً للولادة بدهب وتعليم أطفالهم السباحة في سن مبكرة، مؤكدين أن الولادة تحت الماء أكثر سهولة لأن المولود موجود داخل سائل زلالي في بطن أمه ومن الأفضل أن يولد في الماء.
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