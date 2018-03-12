إسرائيل تبيع الشركة المصنعة لأشهر أسلحتها

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أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية الأحد عن بيع شركة "أي إم أي سيستمز" الحكومية التي تصنع رشاش عوزي، إلى شركة "إيلبيت سيستمز" الخاصة لصناعة معدات الدفاع.

وفي 2013 بدأت الحكومة عملية خصخصة شركة "أي إم أي سيستمز" التي كانت تعرف سابقا باسم شركة "إسرائيل للصناعات العسكرية".

وتصنع هذه الشركة رشاش عوزي الشهير، وبندقية جليل، وعربات مصفحة كما تدرب عناصر الأمن.

وطبقا للاتفاق فإن شركة "إيلبيت" التي مقرها إسرائيل، ستشتري شركة "أي إم أي سيستمز" بقيمة 1,8 مليار شيكل (522 مليون دولار/424 مليون يورو) ويمكن أن تدفع للدولة 100 مليون شيكل أخرى اعتمادا على أداء الشركة.

كما ستنقل إيلبيت مرافق شركة "أي إم أي سيستمز" من وسط إسرائيل إلى منطقة النقب جنوباً، ما يسمح بتطوير العقارات في وسط إسرائيل وتنمية النقب اقتصاديا، بحسب بيان وزارة الدفاع.

ولم تكشف وزارة الدفاع عن موعد إتمام الصفقة التي يجب أن تحصل على موافقة هيئة عدم الاحتكار الإسرائيلية.

وتزود شركة "أي إم أي سيستمز" الجيش الإسرائيلي وجيوش خارجية بالتكنولوجيات والأسلحة، وتوظف نحو 3200 شخص، بحسب موقعها الإلكتروني.

وفي 2016 احتلت إسرائيل المركز السادس بين أكبر الدول المصدرة للمعدات العسكرية في العالم، بحسب تحليل مؤسسة "أي إتش إس ماركيت" المختصة بهذا القطاع.