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الجيش السوري يقسم الغوطة الشرقية إلى قسمين ويحاصر الارهابيين في دوما بشكل كامل

11
MARCH
2018
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شطر الجيش السوري مناطق تواجد المسلحين في الغوطة الشرقية لدمشق إلى قسمين جنوبي وشمالي، وأكمل الطوق على المسلحين في مدينة دوما بشكل كامل. وذلك بعد التقاء قوات الجيش المتقدمة من بلدة مسرابا باتجاه قرية مديرا، بقوات الجيش المتمركزة في إدارة المركبات في مدينة حرستا، عقب السيطرة الكاملة على قرية مديرا، إثر المواجهات مع التنظيمات الارهابية المنتشرة في المنطقة.

ومن المتوقع أن يحرر الجيش السوري حوالي 200 مدني من مناطق سيطرة المسلحين في مدينة حرستا بالغوطة الشرقية لدمشق وينقلهم باتجاه مبنى المحافظة تمهيداً لارسالهم الى مكان آمن.

هذا، وقامت المجموعات المسلحة بإعدامات ميدانية وإطلاق الرصاص على كل من يفكر بالخروج من ممر جسرين _المليحة في الغوطة الشرقية لدمشق، كما واصل مسلحو "جبهة النصرة" والمجموعات التابعة لها، منع المدنيين من مغادرة الغوطة الشرقية، لليوم الـ 13 على التوالي، عبر الممر الآمن الذي حدده الجيش السوري والجهات المعنية في مخيم الوافدين على أطراف الغوطة.

الى ذلك، استشهد 4 مدنيين وأُصيب 6 آخرين، جراء سقوط قذيفة صاروخية على سرفيس في محيط ساحة الرئيس بمدينة جرمانا بريف دمشق، كما أُصيب عدد من المدنيين إثر سقوط عدة قذائف صاروخية على أحياء "القيمرية، برزة، الشاغور، الدويلعة والقصاع" وعلى منطقة عش الورور ومحيط مشفى العباسيين وشارع بغداد ودوار البيطرة في مدينة دمشق.

وفي سياق مواز، خرجت عدة تظاهرات في بلدات "سقبا، حمورية وكفربطنا" في الغوطة الشرقية لدمشق، طالبت بخروج التنظيمات الإرهابية وندّدت بجرائمها.

هذا، وتحدثت تنسيقيات المسلحين، عن مفاوضات تجري بين مجموعة من وجهاء بلدة حمورية المتواجدين خارج البلدة وممثلين عن الجيش السوري من طرف، مع الأهالي المتواجدين داخل البلدة في الغوطة الشرقية لدمشق من طرف آخر، لإتمام عملية "المصالحة" مع الجيش.
وأضافت التنسيقيات، أنَّ بنود اتفاق "المصالحة" هي إما تسوية أوضاع المسلحين وتسليم أسلحتهم، أو الخروج من البلدة إلى محافظة إدلب، بالإضافة لإبقاء المدنيين داخل منازلهم وتحييد النساء والأطفال بعد دخول الجيش السوري إليها.

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