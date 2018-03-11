"فيديو تحرش أب بابنتيه" يتفاعل بمفاجأة: والدهما اتهمهما في علاقة مع شخص

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سبق - كشفت شرطة المنطقة الشرقية خفايا مقاطع فيديو تم تداوله في مواقع التواصل الإجتماعي عن تعرض فتاتين للتحرش الجنسي من قبل والدهما، تحت وسم بعنوان "#فتاتان_في_ظل_الظلم_و_التحرش" تناول عدة تغريدات وصورا لمحادثات ومقطع فيديو لفتاة تتحدث عن الظلم الذي تعرضت له والعنف الأسري والتحرش الجنسي من قبل والدها.

وقال المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي لـ"سبق": إنه وبالتحقق من مقطع الفيديو من قبل الجهة المختصة تم تحديد هوية الفتاة ؛ حيث تبين أن لوالد الفتاة وهو مواطن يبلغ من العمر ٥٨ عاماً ادعاء سُجل مؤخراً بشرطة محافظة القطيف مخبراً عن وجود علاقة تربط ابنته وشقيقتها بأحد الأشخاص.

وأضاف "الرقيطي" ، أن الفتاة وشقيقتها تقدما بعدها بدعوى تجاه الأب وهما مواطنتين تبلغان من العمر ١٧-٢٠ عاماً ، وتم إحالة كلا الادعائين وكافة الأطراف لفرع النيابة العامة بالمحافظة في حينه لمعالجة الادعاءات وفق الأنظمة والتعليمات.