المملكة العربية السعودية تروج للسياحة

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زار أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون لدى المملكة العربية السعودية، مدائن صالح والآثار في محافظة العلا، يرافقهم وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبد الكريم القين.

وأوضح وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السعودية، أن وزارة الخارجية تقوم بإعداد برامج مختلفة طوال العام للسلك الدبلوماسي، لزيارة مناطق مختلفة من المملكة الثرية جدا بالحضارات والثقافات القديمة والماضية والحاضرة.

وتجول السفراء، أمس السبت، في مدائن صالح، وزاروا موقع الخريبة، وهي منطقة أثرية كبيرة، كما زاروا موقع جبل الفيل. كما تجولوا في بلدة العلا التراثية، وهي عبارة عن حيين تاريخيين، وشاهدوا فيها قلعة العلا، ومزارع العلا التراثية، وعين تدعل.

وتسعى الحكومة السعودية في إطار خطة التحول الاقتصادي "رؤية 2030"، التي أطلقتها في عام 2016، لزيادة مساهمة الترفيه والسياحة في العجلة الاقتصادية للبلاد عبر بناء منتجعات وإقامة مشروعات ثقافية وترفيهية.