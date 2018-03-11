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ضرب زوجته وخنقها حتى الموت.. والسبب صادم!

11
MARCH
2018
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المدينة نيوز - ألقت السلطات المصرية، أمس السبت، القبض على عاملٍ في العقد الثالث من العمر، بسببِ قتل زوجته وتركها في المنزل جثةً هامدة.
 
وتلقى قسم شرطة القوصية بمحافظة أسيوط، بلاغاً من فلاح في العقد الخامس من العمر، يفيد بالعثور على ابنته 22 عاماً جثة هامدة داخل شقتها السكنية، وعلى آثار خنق وكدمات في جسدها. وكشفت التحقيقات أنَّ "زوج الضحية قام بخنقها بعد مشادات كلامية بينهما، تطورت الى استخدام الزوج العنف ضد زوجته، حيث وجَّه لها ضربات تسببت بكدماتٍ في مناطق مختلفة من جسدها، قبل قيامه بخنقها حتى الموت".
 
وأدلى الزوج في شهادته أنَّه "لجأ لقتل زوجته بسبب خلافات بينهما نتيجة عدم انجابها الأطفال، بعد مرور قرابة عامين على زواجهما".
 
وأشار المتهم إلى أنَّ "زوجته لا تنجب، ونشبت بينهما خلافات بسبب هذا الأمر، وقد قام بضربها وخنقها للتخلص منها، وفرَّ هارباً اعتقاداً منه بصعوبة القبض عليها".
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