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حمد بن جاسم يدخل عالم "تويتر".. نشر أربع تغريدات

8
MARCH
2018
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لندن- عربي21 -
دشّن رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري السابق، حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
 
 
 
حمد بن جاسم قال إنه تردد في تدشين الحساب، إلا أن قراره جاء نظرا لما تشهده منطقة الخليج من توترات، في إشارة إلى الخلافات بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى.
 
 
 
وقال حمد بن جاسم: "في ظل الوضع الحالي الذي يمر به خليجنا الواحد، أردت أن أطرح بعض الآراء التي قد تخطئ وقد تصيب، ليس للجدل ولكن للعلم، وقد تنفع وتذكر، فالذكرى تنفع المؤمنين".
 
 
 
وأضاف: "لن أدخل في نقاش، ولن أرد على إساءة؛ لأن الكل يعلم أن هناك جيوشا مجيشة من كل الأطراف، وهي للأسف سُخِّرت لهدم الكيان الخليجي، وزرع الفتنة وبث الأكاذيب. وما يؤسفني هو أن أغلب حكومات المنطقة أهملت عملها في تنمية المجتمع وتطوره وتقدمه، ولَم تتحرك إلا في هذا الجانب السلبي".
 
 
 
وأردف قائلا: "لن أكتب يوميا، ولكن بين الحين والآخر". وختم تغريداته قائلا: "الحمد لله الذي ظهر فينا من يحبنا ونحبه، ومن يُعزنا ونعزه، ومن يدير أمورنا بحكمة، ولا يفرّط في حقوقنا، من يسهرُ لننام، ومن يبتسم حتى لو كان يتألم. تميم المجد".
 
 
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