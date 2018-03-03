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ألقى ضباط في قسم حماية الآداب بمديرية أمن البحر الأحمر، السبت، القبض على مدرس بمدرسة ثانوية بالغردقة لإدارته منزله للأعمال المنافية للآداب، وتحرر محضر بالواقعة.

وفي التفاصيل، فإنّ الأستاذ "رأفت ح." (54 عامًا)، ويعمل مدرسًا في مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية، يدير منزله لممارسة أعمال الدعارة السرية بمقابل أجر مادي وبدون تمييز وتسهيل واستقطاب النساء وبائعات الهوى، وتقديمهن للرجال.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن الضباط من ضبطه وضبط كلا من "ندى" (20 سنة)، والسابق اتهامها في 3 قضايا خلال ممارستها الدعارة مع رجل في منزل المدرّس مقابل أجر مادي.





