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سكان الغوطة الشرقية يقتلون 3 مسلحين ردا على إعدام 4 مدنيين

1
MARCH
2018
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أعلن مركز المصالحة الروسي، اليوم الخميس، أن سكان الغوطة الشرقية في سوريا قتلوا 3 مسلحين بعد قيام المسلحين بقتل 4 ناشطين مدنيين، مشيرا إلى أن التوتر في أوساط السكان يتزايد.
موسكو — سبوتنيك. قال رئيس مركز المصالحة، يوري يفتوشينكو "يوم أمس بعد إعدام مدنيين في دوما، حيث قتل 4 مدنيين، خلال الصدامات الأخيرة قام السكان المدنيين بقتل 3 مسلحين ردا على ذلك".
كما أشار إلى أن مركز المصالحة الروسي يتلقى مكالمات هاتفية حول أعمال إعدام لمن يحاولون مغادرة المنطقة المحاصرة.

وأكد أن "الحقائق الأخيرة تؤكد عدم رغبة المسلحين الالتزام بالقرار الأممي رقم 2401".

ويذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى بالإجماع مساء السبت الماضي، القرار 2401 ، الذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال القتالية لمدة ثلاثين يوما في جميع أنحاء سوريا، بما فيها الغوطة الشرقية، لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في جميع المناطق، واستثنى القرار تنظيمات "داعش"، و"جبهة النصرة"، و"القاعدة" وغيرهم من الأفراد والتنظيمات المرتبطة بهذه الهياكل الإرهابية.

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