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مصر تدهش العلماء.. كشف سيعيد كتابة تاريخ الوشم

1
MARCH
2018
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اكتشف علماء آثار بريطانيون وشوما على مومياوتين محنطتين في المتحف البريطاني، يعود تاريخهما إلى ما بين عامي 3351 و3017 قبل الميلاد، الأمر الذي من شأنه إعادة كتابة تاريخ ظاهرة الوشم في العالم.

وأظهر المسح بالأشعة تحت الحمراء للمومياوتين وشم ثور بري وأغنام في أعلى ذراع المومياء الذكر، فيما بدت على الكتف اليمنى للأنثى 4 وشوم تشكل حرف S بالإنجليزية.

ويرجع تاريخ المومياوتين إلى فترة ما قبل الزواج المصرية، وهي الفترة التي سبقت توحيد البلاد من قبل الفرعون الأول في عام 3100 قبل الميلاد.

وتعرف المومياء الأنثى باسم جيبلين، ووجدت خلال عمليات التنقيب في شمالي مصر بالقرب من مدينة الأقصر الحديثة.

ويمثل هذا الاكتشاف دليلا قويا على قدم ممارسات رسم هذا النوع من الوشوم في أفريقيا، وأنها أقدم بحوالي ألف عام مما هو معروف في السابق.

وقال دانيال أنطوان، أمين المتحف البريطاني للأنثروبولوجيا الفيزيائية، إن "الكشف يعطي رؤية جديدة لحياة هؤلاء الأفراد المحنطين بشكل جيد منذ أكثر من خمسة آلاف سنة".

وكانت الوشم جزءا من العديد من الثقافات القديمة. وقبل الاكتشافات الأخيرة، كانت أقدم الأمثلة الباقية الوشم الهندسي على مومياء جبال الألب المعروفة باسم رجل الثلج.

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