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السعودية تحتكر منافسات مصارعة "WWE" لمدة 10 سنوات

1
MARCH
2018
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وقعت المملكة العربية السعودية، مساء أمس الأربعاء 28 فبراير/شباط، اتفاقا يقضي باحتكار المملكة إقامة منافسات مصارعة WWE على أراضيها لمدة 10 سنوات.
 
وقالت صحيفة الرياض السعودية أن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وقع اتفاقية مع المصارع الأمريكي فينس مكماهن لإقامة منافسات المصارعة WWE بشكل حصري في المملكة لمدة 10 سنوات.
 
وتنص الاتفاقية على تنظيم العديد من فعاليات المصارعة في المملكة لأول مرة في تاريخ اللعبة مثل منافسات "Royal Rumble" والفريق الثنائي "Tag Team" ومنافسات الحزام "Raw Title" والسلم، وذلك بحضور عدد من المصارعين العالميين والمشاهير.
 
وتأتي تلك الخطوة ضمن العديد من الأحداث الرياضية الدولية التي تنظمها الهيئة العامة للرياضة بالسعودية، حيث أقيمت مؤخرا في الرياض بطولة كأس الملك سلمان للشطرنج، وسباق الأبطال للسيارات، وماراثون الرياض الدولي، الذي تجاوزت فيه أعداد المشاركين 30 ألف مشترك.
 
 
 
 
 
 
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